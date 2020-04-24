Люди жалуются, что их не выпускают, а полиция и санврачи заявляют, что один человек из квартиры может выйти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". (без названия) Подъезд дома 15 в микрорайоне Северо-Восток закрыли на карантин еще 19 апреля. Уже прошла почти неделя. Со слов жителей подъезда, сотрудники полиции никого не выпускают и не впускают. - Это какой-то ужас. Сотрудники полиции нас не выпускают, говорят, обращайтесь куда хотите. Но ведь мы знаем свои права, один человек из квартиры имеет право выйти в магазин. Звонили в акимат - не поднимают трубку, обратились в call-центр по номеру 1414, говорят, звоните по номеру 1409, оттуда направили на номер 109.  Нам ничего не говорят. Терпение уже заканчивается. Продукты тоже, нам скоро будет нечем питаться. Есть пожилые люди, которым некому принести продукты, как быть им? - задается вопросом житель дома Кайрат Шарамбаев. Также мужчина рассказал, что в день оцепления к жене пришла подруга с младшим ребенком, а старший, 14-летний, остался дома. - Так вот этот 14-летний ребенок уже неделю живет один, у подруги жены нет родственников. Что ей делать? - спрашивает мужчина. Кайрат Шарамбаев отметил, что только спустя 4 дня карантина им поставили мусорные контейнеры, до этого мусор складировали прямо перед подъездом. - Сами понимаете, как пахнет перед подъездом, если там собирали мусор четыре дня, - говорит мужчина. - Кое-как добились, чтобы нам поставили контейнер. В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО пояснили, что данный подъезд оцеплен на 14 дней. - При этом один человек из одной квартиры может выходить в магазин, аптеку, выносить мусор, выгуливать собаку - это все разрешено, - отметили в ведомстве. В акимате Уральска сообщили, что если в подъезде есть семьи, которые относятся к социально уязвимым слоям населения: инвалиды, многодетные семьи или же пожилые одинокие люди, то им будет оказана помощь в виде продуктовой корзины. - Для этого им нужно обратиться по номеру 109, - сообщили в акимате Уральска. В пресс-службе департаменте полиции ЗКО также заверили, что они выпускают по одному человеку из квартиры.

Фото и видео предоставлено Кайратом Шарамбаевым