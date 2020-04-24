Руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбек Каюпов заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе обостряется, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". О состоянии зараженных коронавирусом рассказал глава управления здравоохранения ЗКО Руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбек Каюпов   - В области нет тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Есть люди в состоянии средней степени тяжести. У большинства пациентов болезнь проходит без симптомов. Поэтому мы выдерживаем людей 14 дней на карантине. И тогда могут появляться симптомы. Мы берем у этих пациентов мазки и в случае положительного результата на коронавирус госпитализируем в инфекционный стационар, - сообщил Болатбек Каюпов. В данный момент в Уральске открыт новый провизорный стационар. Он разместился в здании областного кожно-венерологического диспансера. Медики данного учреждения переведены в поликлинику №3. - В регионе идет рост заболевания КВИ. Мы должны быть готовы ко всему. Если будет вспышка заболевания, людей необходимо будет изолировать. Поэтому мы подготовили здание кожвендиспансера на всякий случай, если не будем справляться с потоком больных, - отметил глава облздрава. Также Болатбек Каюпов заявил, что ближе к выходным готовятся к выписке из инфекционной больницы четверо пациентов. Их анализы на коронавирус дважды показали отрицательный результат. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 24 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2334, вылечились 560 человек, умерли - 22. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ