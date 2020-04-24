Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, на 23.00 (время Нур-Султана) 24 апреля в Казахстанез зарегистрировано еще 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султан - 8, Западно-Казахстанской области - 7, Павлодарской области - 10, Атырауской области - 4, Кызылординской области - 3, Восточно-Казахстанской области - 1, Туркестанской области - 4, городе Шымкент - 2, Алматинской области - 1. Стоит отметить, что двумя часами ранее был подтвержден еще один случай Covid-19. Таким образом, число заразившихся в ЗКО увеличилось до 100. Как стало известно, семь последних случаев заражения подтверждены у граждан, вернувшихся из России. Все работают вахтовым методом в Российской Федерации. 5 из них являются жителями Западно-Казахстанской области и двое жители Туркестанской и Жамбылской областей. Пациенты прошли пешими на автопереходах c РФ на постах Таскала и Сырым. При проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышение температуры не было. Согласно алгоритма, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 7 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. Больные перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Выявлены лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. Проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. На сегодняшний день в стране подтверждены 2416 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 446 случаев, г. Алматы - 787 случаев, Карагандинской области - 108 случаев, Акмолинской области - 88 случаев, Атырауской области - 88 случаев, Жамбылской области – 101 случай, г. Шымкент - 141 случай, Восточно-Казахстанской области - 16 случаев, Алматинской области - 73 случая, Актюбинской области - 55 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 76 случаев, Мангистауской области - 20 случаев, Кызылординской области - 164 случая, Западно-Казахстанской области - 100 случаев, Туркестанской области - 85 случаев, Костанайской области - 38 случаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.