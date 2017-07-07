Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал отец девочки, в тот день его супруга вместе с двумя детьми ехали домой на автобусе №5. - Они стали выходить из автобуса на остановке Кошанколь в районе старого аэропорта. Водитель открыл двери, и вдруг автобус резко тронулся, дочка упала на ступеньках и ударилась головой. Жена еле поймала ее, ребенок едва не выпал из движущегося автобуса. Наш дом находится рядом с остановкой, поэтому когда мы вышли из автобуса, то сразу стали звонить в полицию по номеру "102". Дозвонившись мы объяснили ситуацию, нам сказали, чтобы мы ожидали наряд полиции. После этого мы еще дважды позвонили в полицию, нам опять ответили, чтобы мы ожидали, в итоге никто так и не приехал, - рассказал возмущенный отец Амиран КИСМЕТОВ. Вечером того же дня у 4-летней девочки разболелась голова и родители повезли ее в травмпункт. Рентген показал, что у девочки сильный ушиб головы. Стоит отметить, что женщина, выходя из автобуса, запомнила его госномер - 441. Сейчас родители хотят разобраться, по какой причине полицейские не приехали на вызов. В отделе пассажирского транспорта сообщили, что родителям необходимо обратиться в отдел полиции с заявлением и прикрепить к нему справку из травмпункта. - После заявления дознаватели вынесут процессуальное решение, и если окажется, что пассажироперевозчик виновен, мы принимем соответствующие меры, - пояснил руководитель отдела пассажирского транспортала Серик УБИШЕВ. Между тем, в полиции пообещали провести проверку по факту того, что наряд полиции не прибыл на вызов.