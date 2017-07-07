Автомобиль марки "УАЗ" был угнан с автомобильной парковки, которая находится в районе Ремзавода. Как рассказал владелец авто Евгений СЕРИКОВ, пропажу "УАЗика" он обнаружил ранним утром. - Мне, главное, найти свидетелей, возможно, кто-то видел, как его подожгли. В машине у меня остались ценные документы. Надеюсь, они найдутся, - пояснил Евгений. - Если у кого-то есть какая-либо информация по этому поводу, просим обратиться по номеру телефона: 8(701)635-32-07.