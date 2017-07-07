Иллюстративное фото с сайта Sibnet.ru Сильная жара стала причиной усиленного размножения этого вида паукообразных, очень опасного для человека и домашнего скота. В этот раз они почему-то «облюбовали» верблюдов. - Если скотовод вовремя определит укус каракурта у животного и окажет помощь, то его можно спасти. Но если после укуса пройдет два-три дня, то яд распространяется по организму, и шансов уже нет. Экстренная помощь заключается вот в чём: в первую очередь надо искупать животное в воде, чтобы сбить высокую температуру, затем уложить во влажное помещение и поставить систему – гемодез. Необходимо прокапать примерно два литров препарата, - рассказал директор ГКП “Индерская районная ветеринарная станция” Ербол БОКЕЕВ. – В этот раз благодаря вовремя оказанной помощи удалось спасти 20 верблюдов в округах Жарсуат и Коктогай. Погибший скот сожжён и захоронен. Компенсация из бюджета за него в данном случае не предусмотрена.