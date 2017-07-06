5 июля в 17.00 состоялся областной этап конкурса "Мерейлi отбасы" с участием заместителя акима ЗКО Армана УТЕГУЛОВА. Как рассказала председатель Западно-Казахстанского областного общественного объединения "Умiт" Алия РАИМКУЛОВА, конкурс "Мерейлi отбасы" проводиться в Уральске уже третий год. - Он и раньше проводился только немного в другом формате. На сегодняшний день основное назначение проведения конкрса - это пропаганда семейных ценностей, создание модели новой казахстанской семьи. Считаю, что такого рода мероприятия необходимы. К сожалению, в настоящее время каждая третья молодая казахстанская семья распадается. Это для нас, конечно, очень большая проблема, - пояснила Алия РАИМКУЛОВА. - Для того чтобы этой проблемы не было, мы должны из поколения в поколение показывать пример полноценной семьи. Раньше такого не было, что казахская семья распадалась, потому что всегда молодые жили со старшими. Сейчас совсем другое время, которое диктует свои условия. Тем не менее основные истоки - это семья. Мы понимаем, как бы это не высокопарно звучало, семья - это ячейка общества. Но все наше общество состоит из наших семей. Какая будет казахстанская семья, такое будет государство. Мы хотим, чтобы наша семья была крепкая, продвинута, передовая. Наши семейные ценности и традиции предавались из поколения в поколение. По словам председателя ЗКО общественного объединения "Умiт", участие в конкурсе приняло всего 26 семей. - Получается, что из каждого района Западно-Казахстанской области приняли участие по две семьи, кроме того, еще две семьи стали участниками из города Уральск, - отметила Алия РАИМКУЛОВА. Обладателем гран-при стала семья Чукиных из Жанибекского района, она отправятся в скором времени защищать честь Западно-Казахстанской области в Астане. Первое призовое место завоевала семья Койшыбаевых из Таскалинского района. Бронзовыми призерами стали семья Халеловых из Зеленовского района. Третье место досталось семье Куанышкалиевых из Таскалинского района.