Сегодня, 6 июля, в парке культуры и отдыха прошел концерт в честь празднования Дня столицы, где с творческими номерами выступили детские коллективы города Уральск. Концерт открывала 7-летняя Даяна МАЖИТОВА, которая исполняла вокальную песню "Жаса Казахстан". Поддержать ее пришла бабушка Гульпараш. - Сегодня Даяна исполняла песню про нашу родину. Внучка учится в школе №5 и уже закончила первый класс. В клубе "Алау" занимается вокалом. Это не первое ее выступление, на республиканском конкурсе "Ак когерсiн" в январе она заняла первое место. Но все же на сцене Даяночка до сих пор стесняется и волнуется. Вот думаем отправить ее на получение специального образования в музыкальную школу. Но еще не знаем, будет ли ей нравиться этим заниматься, пока она просто поет - это ее хобби, - рассказала бабушка Гульпараш. Бабушка отметила, что ее внучка очень любит петь дома. Наверное, она пошла по стопам своих родителей. Они у нее тоже поют. После выступления от администрации парка культуры и отдыха города Уральск, Даяне вручили подарочный билет на один из аттракционов. Как поведали зрители, которые пришли на концерт, концерт им очень нравится. - Хочется сказать спасибо, что в городе к каждому празднику организовываются такие концерты, где есть возможность выступить маленьким талантам и звездам на сцене. От таких ярких выступлений поднимается настроение. Праздник удался. Вот посмотрим концерт, а потом пойдем развлекать своих детей, накупим им сладостей и пойдем кататься на аттракционах, - рассказала Айгуль Султанова. Столица Казахстана Астана отмечает свое 19-летие, в этот день в 1994 году было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Кроме того, эта дата совпадает с днем рождения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в этом году празднует 77-летие. Стоит отметить, что для удобства граждан день отдыха с субботы 1 июля перенесли на пятницу 7 июля. Далее последует еще два выходных дня - суббота 8 июля и воскресенье 9 июля. Таким образом, на День столицы казахстанцы отдыхают четыре дня подряд - с 6 по 9 июля.