На главную площадь районного центра любимых музыкантов пришли послушать около 5 тысяч человек, люди приезжали на концерт из города, соседних районов и областей. Помимо выступления артистов для зрителей были организованы народные гуляния с каруселями и батутами для детей. - Очень приятно, что нас так поздравляют, устраивают мероприятия подобного масштаба, - поделилась жительница Махамбетского района Айгерим САРСЕКЕЕВА. – За последний год к нам приезжало много артистов – Тамара Асар, Бейбит Корган, Роза Рымбаева и Макпал Жунусова. Теперь, вот, «МузАрт», мы рады, что в районном центре выступают настоящие звезды, это очень большое событие для нас. Во время концерта на сцене были награждены благодарственными письмами и ценными подарками ветераны труда Махамбетского района. - Мы каждый месяц проводим концерты с участием звезд казахстанской эстрады и реализуем социальные инфраструктурные проекты, - рассказал аким Махамбетского района Алимухамед Куттымуратулы. – В этом большая заслуга руководства области и активных жителей. Помимо масштабных мероприятий мы каждую неделю проводим концерты, приуроченные к ЭКСПО, где разыгрываем среди жителей билеты на главную выставку страны.