Сегодня, 6 июля, в День Астаны на Арбате по улице Дины Нурпеисовой умельцы и рукодельницы Западно-Казахстанской области представили горожанам свои работы. Одной из самых интересных работ стала автомашина "Нива" на гусеничной платформе, которую изобрел механик Айвар ХУСПАНОВ. По его словам, такой автомобиль он создал из-за того, что сам является любителем охоты и рыбалки. - "Нива"-вездеход - это отличный вариант поехать в любой уголок мира, где нет дорог. Особенно она пригодится охотникам, рыболовам и просто экстремальным людям, которые зачастую ездят по таким местам, где обычная машина, конечно же, не проедет. Хочу отметить, что эта платформа является съемной, и кузов после бездорожья можно вновь поставить на колеса. Эта платформа никак не навредит двигателю автомобиля, все спроектировано так, что узлы рассчитаны на такую мощь. Проектировал я ее около года, а изготовление заняло около двух месяцев. Сейчас я могу смастерить такую платформу за 28 дней, - отметил изобретатель. - Поставить на гусеницы можно любую машину, просто среди охотников популярна именно эта модель машины. Также Айвар ХУСПАНОВ рассказал, что деньги на свой вездеход он получит в региональном центре "Технопарк Алгоритм". - Всего на изготовление платформы я потратил 2 млн тенге. Из них часть я получил в виде гранта от регионального центра инновационных технологий "Алгоритм", - пояснил Айвар ХУСПАНОВ. - Практически все работы я выполняю сам, но иногда приходится все-таки привлекать специалистов сварщиков с заводов. Проектирую различные машины и приборы я уже 20 лет, по профессии я инженер-механик. Кроме того, изобретатель также занимается проектированием и разработкой аэроботов - это лодка с аэроприводом. То есть лодка может двигаться по воде, грязи и болотам, используя эффект скольжения по поверхности. Стоит отметить, что заказов у Айвара ХУСПАНОВА пока не так много по области, однако его проекты пользуются спросом в Российской Федерации.