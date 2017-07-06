Авария произошла 3 июля на пересечении улиц Мухита и Сарайшык, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp skuter По словам друга 44-летнего пострадавшего Малика ЖУМАГАЛИЕВА, сейчас водитель скутера находится в больнице в состоянии комы. - Мы хотели бы найти свидетелей аварии. Может, у кого-то есть запись на видеорегистраторе с этого перекрестка, это бы очень помогло нам. Хотя в полиции дали комментарий, что водитель "Ауди" проехал на перекрестке на красный свет, мы хотели бы найти этому неопровержимые доказательства, снятые на видео. Я уже нашел одну запись, но там отдаленно очень виден сам момент столкновения, - пояснил Малик ЖУМАГАЛИЕВ. Стоит отметить, что в пресс-службе ДВД ЗКО ранее сообщали, что 19-летний водитель,  управляя автомобилем марки «Ауди», ехал по улице Сарайшык в западном направлении. На пересечении с улицей Мухита он проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение со скутером. Если у вас есть какая-то  информация о данном ДТП, просьба позвонить по номерам телефона +7 702 817 07 42 и +7 777 861 23 58.  