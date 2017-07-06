В Уральске обвиняемый в незаконном перевозе рогов сайги может попасть под амнистию
В Уральском городском суде завершились прения сторон по делу о перевозке 402 рогов краснокнижной сайги на сумму 170 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На скамье подсудимых оказался 50-летний житель Уральска Нургали Байтаков. Его обвиняют по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)
По версии природоохранной прокуратуры, в апреле 2016 года Байтаков вступил в сговор с неустановленными лицами и получил от них 402 рога сайгаков. Затем подсудимый договорился об их продаже с жителем Алматы. Товар должны были передать через проводника поезда Уральск-Алматы.
- Вина подсудимого доказывается совокупностью собранных доказательств. Записи телефонных разговоров подтверждают, что он имел умысел на продажу рогов жителю Алматы. В разговоре звучал термин “мрамор”, который обозначает рога сайгака. Обсуждались способы перевозки товара. Обвинение просит приговорить подсудимого к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - заявил и.о. природоохранного прокурора ЗКО Даурен Тажгалиев.
Однако адвокат подсудимого Асан Арыстанов с доводами обвинения не согласен и считает, что следствие было проведено с грубыми нарушениями.
- Почему на скамье подсудимых нет тех, кто отстреливал этих сайгаков, кому Байтаков их сбывал? Эти люди известны. Телефонные прослушки проводились без рапортов. Даже ущерба в этом деле нет. Ведь рога сайгака были изъяты. Значит вернулись в доход государства. Да, он перевозил рога сайгака - в этом он признается. Но доказательств, что он их добывал, хранил и сбывал нет. Прошу к моему подзащитному применить амнистию, так как это дело средней тяжести, - заявил Асан Арыстанов.
Сам подсудимый свою вину не признал и тоже просит амнистировать его. По его версии, он таксовал, и один из клиентов попросил его привезти на вокзал сумки, в которых и находились рога сайгаков.
Стоит отметить, что на судебном заседании потерпевшая сторона - территориальное управление по охране лесов и животного мира - отказалась от заявленного ущерба на сумму в 170 млн тенге. Эти деньги будут истребованы в рамках гражданского судопроизводства.
Напомним, в 2016 году на железнодорожном вокзале Уральска был задержан мужчина с крупной партией сайгачьих рогов - 402 штуки. Изъятые рога были переданы сотрудниками ДВД на хранение частному предпринимателю, у которого они впоследствии были украдены.
Руслан АЛИМОВФото автора
