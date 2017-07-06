В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что на встрече были обсуждены вопросы капремонта терминала. Аким области отметил, что в аэропорту Уральска наблюдается рост пассажиров. Стоит напомнить, что с прошлого года открылись рейсы в города Атырау и Актау. В текущем году открыты рейсы до Москвы и Франкфурта. Собственники аэропорта сообщили, что разработывать ПСД будет компания «АэрАнт», которая занималась проектированием аэропортов в городе Тараз и Актобе.