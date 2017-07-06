Фото из архива "МГ" Как рассказали в УВД города Уральск, следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование по ряду уголовных дел, соединенных в одно производство и возбужденных по статье 217 УК РК "Ложное банкротство" по фактам создания и руководства финансовой пирамиды брокерскими компаниями «QuestraHoldings», «QUESTRA WORLD», «Atlantic Global Asset Management» во многих областях Казахстана, включая ЗКО. - Сотрудники брокерских компаний «QuestraHoldings», «QUESTRA WORLD», «Atlantic Global Asset Management» заключали с договоры о внесении денег с последующим получением прибыли, посредством интернета на веб-сайтах. По данному факту следственным отделом УВД г.Уральска начато досудебное расследование, - отметили в УВД. - В целях недопущения массового вовлечения граждан ЗКО, сотрудниками полиции принимаются меры по розыску потерпевших. В связи с этим просим всех граждан, пострадавших либо вложивших денежные средства в указанные брокерские компании, обратиться в ДВД ЗКО, УВД г.Уральска, по нижеследующим телефонам: 102-дежурная часть УВД 92-18-04-дежурная часть УВД 92-19-09-старший следователь УВД г.Уральска