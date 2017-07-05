51-летний мужчина скончался в Областной клинической больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp_alaugaz (7) Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения, после ДТП три человека были доставлены в Областную клиническую больницу. - Один пациент был переведен в нейрохирургическое отделение, еще один пострадавший в травматологическое отделение. Оба они находятся в тяжелом состоянии с множественными гематомами и переломами. К сожалению, одному из пострадавших спасти жизнь не удалось. Он был прооперирован ночью. У него были диагностированы травма живота и разрыв селезенки, - отметили в облздраве. Напомним, 4 июля около 14.00 в районе "Алау газ" "УАЗ" столкнулся с большегрузом. Одного из пострадавших проезжающие мимо люди вызволили собственными силами. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"