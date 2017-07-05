Иллюстративное фото из архива "МГ" Несмотря на то, что сегодня, 3 июля, в городе было ветрено и практически не было солнца, жара все равно наступит, говорят синоптики. Больше всего в жару страдают люди с сердечнососудистыми заболеваниями, с ослабленной иммунной системой. В зону особого риска попадают пожилые люди, дети, беременные женщины. Врачи рассказывают, в жаркий день обращений больше обычного. - С повышением температуры воздуха, конечно, идут скачки, больше стало пациентов, которым мы рекомендуем препараты, назначаем дневной стационар. Нужно обращаться вовремя, не ждать, когда давление само по себе нормализуется, - говорит врач-кардиолог городской поликлиники №3 Самал БЕККАРНАЕВА. Медики специально изготовили памятки, в них написано, какие правила нужно соблюдать, выходя на улицу в жаркий день. - Выходя на улицу желательно голову покрывать шляпой, одежду носить светлую. Также одной из мер профилактики теплового удара в жаркую погоду - это не пить кофе и, разумеется, алкоголь, - порекомендовала заместитель директора по лечебной работе городской поликлиники № 3 Талшин ИСЕНАЛИЕВА. Большинство людей спасается от жары на реках и водоемах. Надо сказать, что не все люди чувствуют себя плохо, к примеру, в +35. Горожане рассказали, как они спасаются от жары. - Воду с собой носим, пьем. Купаемся в Чагане каждый день. Не можем без воды, тяжело, конечно, но привыкли. Каждый год так, - говорит жительница Уральска. - Мне кажется, наоборот, хорошо, жара то не вечная. И так столько не было тепла, так что нормально, - говорит другая жительница Уральска. Наступлению жары рады владельцы магазинов бытовой и электронной техники. Прибыль у них значительно увеличивается, кондиционеры и вентиляторы раскупают как пирожки. - Сейчас больше берут, если посчитать то 60-70% людей приходят именно за кондиционерами и вентиляторами. Кондиционеры стоят от 49 000 до 400 000 тенге. Вентиляторы просто гоняют воздух, поэтому лучше кондиционер брать, - говорит продавец-консультант магазина «Sulpak» Рустам НУРМУХАНОВ. Синоптики спешат обрадовать уральцев. В ближайшие дни палящего солнца в городе не ожидается. - В ближайшие дни ожидается погода без осадков, ветер западный 9-14 метров в секунду, но будет усиление, местами по области до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12 +17 градусов, днем +23 +28, - сообщила инженер-синоптик Альбина КУЗНЕЦОВА. Врачи же рекомендуют: даже если вы хорошо переносите жару, нужно помнить, что от солнечного, а тем более от теплового удара никто не застрахован, поэтому не надо испытывать свой организм, необходимо стараться как можно меньше находиться на солнце. Главный вред, который организму причиняет жара – это потеря жидкости, поэтому врачи рекомендуют пить как можно больше воды. Также стоит отметить, что в жару повышается пожароопасность.