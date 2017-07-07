Рабига БАЙМУРАТОВА Как сообщили на турбазе, погибшая девушка находилась в компании своих родственников. Они отмечали день рождения. - Две девушки стали тонуть. За одной бросился родной отец и вытащил ее на берег. Он начал нырять за другой девушкой. Но здесь глубоко и обрыв. Я тоже нырял, но тело мы не нашли, - рассказал сотрудник турбазы «Светлячок». На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО. - Из реки Деркул силами оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО извлекли труп девушки 1999 года рождения. Тело передано родственникам, - сообщила пресс-секретарь ДЧС ЗКО Нургуль Муканова. Родственники погибшей 17-летней Рабиги БАЙМУРАТОВОЙ отметили, что девушка приехала поступать из Жанибекского района в Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова. Рабига набрала 120 баллов на ЕНТ и мечтала стать журналисткой. - Мы виним в произошедшем руководство турбазы «Светлячок». Они берут деньги и организуют отдых. Но почему на пляже не было спасателей? Место для купания не огорожено сеткой и здесь не установлены буйки, - говорит дядя погибшей девушки. Между тем, директор турбазы «Светлячок» заявил, что пляж является неофициальным и он не относится к их территории. - В реке могут купаться все желающие. Пляж общественный. Мы хотели его оградить, но дачники были против. У нас в аренде находятся только домики и палатки. Мы бы и сами хотели, чтобы этот пляж сделали официальным, чтобы были спасатели, чтобы дно реки было чистым. Но этого не делается и нам его в аренду тоже не дают. Выражаем соболезнования родственникам погибшей, - заявил директор турбазы Кенжебулат Дусубалиев. Однако родственники погибшей сообщили, что они будут добиваться наказания виновных.