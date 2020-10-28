Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 25 октября в 15.30 25-летний житель СКО на улице Мухита нанес телесные повреждения горлышком от бутылки 29-летнему уральцу. К слову, пострадавшего госпитализировали в реанимацию Областной многопрофильной больницы. - Ему диагностировали проникающую колото-резанную рану брюшной полости, колото-резанную рану предплечья, головы, - отметили в ведомстве. - Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УП города Уральск. Стоит отметить, что житель СКО ранее привлекался к уголовной ответственности. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - заявили в департаменте полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.