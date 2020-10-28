Дети раскрасили единственную фотографию, которая имеется у Елены. Мы попытались ее восстановить. 46-летняя Елена Калмыкова живет и работает в городе Атырау. Ее мама Ольга Волкова родилась в 1954 году и в 1970-е годы училась в Гурьевском профессионально-техническом училище. Там она встречалась с молодым человек по имени Толеген (он тоже обучался в этом учебном заведении - прим. автора). – По словам моей тети, мама забеременела от Толегена, но по каким-то причинам они не поженились. Мама вышла замуж за другого человека и мне дали его фамилию. В 1982 году мама трагически погибла, на 40 день Калмыков женился на другой женщине. Говорят, что Толеген был на похоронах, но я об этом ничего не знаю, так как мне на тот момент было всего восемь лет. Он хотел забрать меня, но бабушка не согласилась. По молодости я много от кого слышала, что мой отец казах, но как-то не придавала значения. Меня долгое время не было в Атырау, жила в России и об этом как-то не вспоминала, - рассказывает Елена. В 2010 году Елена вернулась в Атырау и решила разыскать своего биологического отца. Фамилию мужчины она не знает. – Знаю, что у Толегена был друг по фамилии Павленко и подруга Фая. Этих людей я найти не смогла, точных данных у меня нет. Калмыков (мужчина, на которого записана Елена) не хочет со мной общаться. Я нашла его в социальных сетях, написала ему, а он меня заблокировал. Годы идут, мы не молодеем и хотелось бы узнать, увидеть своего отца, которого, по сути, у меня никогда не было, так как Калмыков числится только на бумаге. Хотела обратиться на передачу "Жди меня", но не знаю ни фамилии, ни точного имени. Ведь некоторые говорят, что его звали не Толеген, а Утеген, но все называли Толик. Говорят, что чудеса случаются, и за столько лет я все-таки узнаю, кто мой папа. От него мне ничего не нужно, если он не захочет со мной общаться, то я пойму. Если кто-то знает что-нибудь об этой истории, или знает моего биологического отца, напишите, пожалуйста, - говорит Елена. Сейчас у Елены своя семья, она воспитывает троих дочерей, младшей из которых 13 лет. Скоро готовится стать бабушкой. Но мысль об отце не дает ей покоя, да и дочери очень хотят познакомиться с дедушкой. Елена предоставила нам фотографию Толегена, однако дети разрисовали ее фломастером. Другого снимка у женщины нет.Елена Калмыковамать Елены Калмыковой Ольга ВолковаОльга Волкова с супругом Калмыковым Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.