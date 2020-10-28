Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 24 октября в 08.10 на трассе Уральск-Атырау на повороте в поселок Круглоозерное, была остановлена автомашина марки «Форд Галакси» под управлением 46-летнего водителя. - При осмотре салона у него в автомобиле была обнаружена рыба частиковых пород (судак, жерех, сазан) весом 203 кг, без соответствующих документов, - отметили в ведомстве. К слову, по данному факту Зачаганским ОП УП г.Уральска начато досудебное расследование по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.