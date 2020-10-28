Из-за реконструкции терминала и ограничительных мер людям приходилось ждать рейс на улице, сообщает корреспондент портала  "Мой ГОРОД". Первый вагончик начали устанавливать для вылетающих пассажиров из Уральска   26 октября на заседании оперативного штаба при акимате ЗКО заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов рассказал о том, что после многочисленных жалоб от людей ими было принято решение установить три вагончика размером 12*2,5 метра, для того чтобы ожидающие рейс пассажиры не мерзли на улице. Сегодня, 28 октября, началась установка первого вагончика. Их устанавливают сотрудники местного завода "Агрореммаш". Со слов пассажиров, вагончики будут небольших размеров. - Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Это лучше, чем мерзнуть на улице, тем более сейчас уже на улице холодно и дует пронизывающий ветер. Потом есть и те, которые вылетают из Уральска с детьми, - говорит пассажирка рейса Асем. К слову, одна сторона вагончика выполнена из стекла. Внутри они будут отапливаться. Однако некоторые пассажиры отмечают, что если там будет скопление людей, то это создаст риск заражения коронавирусной инфекцией. - Тут собирается немало пассажиров, вопрос: "Хватит ли места на всех?" Почему нельзя было сделать их попросторнее, - задал вопрос пассажир Алексей. Стоит отметить, что на заседании оперштаба аким ЗКО Гали Искалиев также засомневался в размерах вагончиков. Однако Тимуржан Шакимов заявил, что вагончики большего размера они не смогут привезти на место. Напомним, 20 января в аэропорту Уральска состоялась презентация нового эскизного проекта. Тогда замакима ЗКО Тимуржан Шакимов рассказал, что по заключению АО "КазНИИСА" второй и третий отсеки терминала аэропорта должны полностью демонтировать. У других двух отсеков останутся только фундамент и колонны. Позже стало известно, что проект реконструкции был изменен. После демонтажа была выявлена просадка здания и деформация колонн. Первый вагончик начали устанавливать для вылетающих пассажиров из Уральска Первый вагончик начали устанавливать для вылетающих пассажиров из Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА