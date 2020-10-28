По информации РГП "Казгидромет", 29 октября в Уральске ожидается погода без осадков, днем +10 градусов, ночью -4. В Атырау ожидается теплая погода без осадков, днем 13 градусов тепла, ночью +4. Ясная солнечная погода ожидается в Актау. Температура воздуха днем +16 градусов, ночью +8. +11 градусов прогнозируют синоптики днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.