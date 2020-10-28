Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника департамента полиции Атырауской области Камзы Умбеткалиева, в этом году в регионе к административной ответственности привлечены 1986 иностранцев за различные нарушения миграционного законодательства. Общая сумма взысканных штрафов составила 5,1 млн тенге. 184 зарубежных гостя постановлениями суда выдворены за пределы страны. Немалая доля нарушений приходится на трудовых мигрантов, причём к административной ответственности привлекают не только их, но и работодателей. Наряду с этим в регионе ведётся активная работа по выдаче трудовым мигрантам патентов (разрешение на работу у физических лиц), в результате чего на сегодня легализованы более 20 000 иностранцев. - Кроме того, в области в отношении иностранных граждан зарегистрировано 49 преступлений, а 43 правонарушения совершены самими иностранными гражданами, в основном из Узбекистана, - отметил Умбеткалиев. Стоит также подчеркнуть, что в Атырауской области, по сравнению с прошлым годом количество прибывших иностранцев снизилось на 77%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.