По словам акима Сырымского района Тулегена Турегалиева, 16 человек были направлены на курсы профессионального обучения. -В рамках проекта «Бастау Бизнес» основам предпринимательства обучено 58 человек. На реализацию предпринимательской деятельности 33 человека получили кредиты на сумму 116,4 млн тенге. На реализацию новых бизнес-идеи 76 человек получили безвозвратных государственных грантов в сумме 39,0 млн. тенге. Наша главная задача в социальной сфере - уделять пристальное внимание к многодетным и малообеспеченным семьям,- рассказал Аким Сырымского района Тулеген Турегалиев. Кроме того, таким категориям граждан была оказана адресная социальная помощь. 391 семья, в том числе 67 многодетных подучили помощь в размере ю 98,5 млн тенге. Гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей выплачен 244 детям на сумму 10,4 млн. тенге. В рамках ежегодной акции «Дорога в школу» к 498 ученикам оказана материальная помощь на сумму 3,1 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.