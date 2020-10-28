36-летний пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Грузовая машина сбила пешехода на трассе в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 24 октября в 22.30 на 276 километре автотрассы Самара-Шымкент. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 55-летний водитель грузовой автомашины марки МАЗ на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 36-летнего пешехода. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в отделение нейрохирургии областной клинической больницы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом тазобедренного сустава и кому. – Транспортное средство водворено на специальную автостоянку по улице Чкалова. К слову, за рулем грузовой машины находился житель Туркестанской области. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - пояснили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения пообещали позже прокомментировать состояние пешехода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  