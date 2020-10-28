", - пояснили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 24 октября в 22.30 на 276 километре автотрассы Самара-Шымкент. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 55-летний водитель грузовой автомашины марки МАЗ на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 36-летнего пешехода. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в отделение нейрохирургии областной клинической больницы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом тазобедренного сустава и кому. – Транспортное средство водворено на специальную автостоянку по улице Чкалова. К слову, за рулем грузовой машины находился житель Туркестанской области. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствамиВ пресс-службе управления здравоохранения пообещали позже прокомментировать состояние пешехода.