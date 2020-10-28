Кималь Носков воспитывался в детском доме "Жас даурен", позже в детской деревне семейного типа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Раненый во время стрельбы в Уральске оказался воспитанником детского дома Фото с социальных сетей По словам директора дома юношества "Шанырак" Умитбая Калымбетова, 23-летний Кималь Носков является воспитанников детского дома. По завершению школы он уехал в Нур-Султан и учился в лицее №6, получил специальность слесаря и вернулся в Уральск, устроился жить в дом юношества. – Сначала он жил с друзьями, а потом один. Как-то уезжал в Россию на заработки, но потом вернулся. Занимался спортом, играл в футбол, увлекся религией. Я бы не назвал его отъявленным хулиганом, серьезных конфликтов не возникало. У него есть мама, она несколько раз приходила к сыну. Но о ней я почти ничего не знаю. Еще есть младшая сестра, именно она сейчас за ним ухаживает, - рассказывает Умитбай Калымбетов. О том, что Кималь был ранен во время стрельбы, директор дома юношества узнал вечером того же дня. – Я попытался узнать у ребят подробности, может быть в драке участвовали другие наши постояльцы кроме Кималя. Но парни отрицали, сказали, что Кималь был со своими друзьями. Да и полицейские сразу приехали бы к нам. Причиной конфликта по предварительной информации могла стать девушка. Точно не могу утверждать. Постоянной работы у него не было, занимался калымом, - заключил Умитбай Калымбетов. По словам директора, Кималя перевели из реанимации в общую палату, ходить самостоятельно он пока не может. Кималю требовались костыли, судно и средства гигиены. Умитбай Калымбетов заверил, что ему будет оказана помощь. Между тем, в социальных сетях стала распространяться информация о том, что Кималю Носкову требуются лекарства и дорогостоящая реабилитация. Друзья молодого человека объявили сбор средств. Напомним, инцидент произошел 20 октября. Момент стрельбы успели запечатлеть камеры видеорегистратора. В результате стрельбы 24-летний мужчина получил ранения и находится в реанимации. Полицейским удалось задержать всех участников конфликта, начато досудебное расследование. Позже свидетели рассказали подробности инцидента. Позже в полиции заявили, что двое участников потасовки обвиняются в покушении на убийство, остальные - в хулиганстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. .