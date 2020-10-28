Такую цену поставили за сеанс после шести вечера в «Kinoplexx Атырау». Ранее, до начала пандемии, за эту цену можно было сходить на вечерний сеанс вдвоем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кино за три тысячи тенге смотрят жители Атырау Редакции «МГ» связаться с упомянутым кинотеатром не удалось: телефон не отвечал. Однако, как уверяют атырауские киноманы, которые уже сходили на сеанс, зрителей совсем мало. - В кино пригласили родственники, и я постеснялась спросить стоимость, но потом уже на билете увидела цены - взрослый билет 3000 тенге, детский - полторы! Всего на киносеансе было человек семь-восемь, не больше, и в кассе, заметила, стояло совсем мало людей, - рассказала атыраучанка Самал Абирова. Тем временем, на такой же фильм – «Любовь на миллион» – кинотеатре Атырау «Арсенал» (всего в нефтяной столице два больших кинотеатра) билеты на такое же время почти на тысячу тенге дешевле. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА