Редакции «МГ» связаться с упомянутым кинотеатром не удалось: телефон не отвечал. Однако, как уверяют атырауские киноманы, которые уже сходили на сеанс, зрителей совсем мало. - В кино пригласили родственники, и я постеснялась спросить стоимость, но потом уже на билете увидела цены - взрослый билет 3000 тенге, детский - полторы! Всего на киносеансе было человек семь-восемь, не больше, и в кассе, заметила, стояло совсем мало людей, - рассказала атыраучанка Самал Абирова. Тем временем, на такой же фильм – «Любовь на миллион» – кинотеатре Атырау «Арсенал» (всего в нефтяной столице два больших кинотеатра) билеты на такое же время почти на тысячу тенге дешевле.