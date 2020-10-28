Как рассказал председатель совета по этике Галым Турсунбаев, прокуратура в своем представлении указала, что чиновник подписал акты, по которым были выплачены предпринимателям деньги в размере, превышающем объем выполненных работ. – В ходе обсуждения выявилось, что акты были подписаны Даубаевым только после того, как их подписали представители технического и авторского надзора. На сегодняшний день все эти работы выполнены, но при подписании актов все же были выявлены нарушения законодательства, - сообщил Галым Турсунбаев. На заседание был приглашен житель города Азамат Мусилов, который возмутился тем, что из-за бесконечных проверок со стороны прокуратуры у сотрудников ЖКХ нет возможности своевременно выполнять свои обязанности. – Прокуроры начали проверку документации ЖКХ с 21 августа. С тех пор ни один сотрудник ЖКХ не выезжал на ремонтируемые объекты, в данном случае дороги. Они все были заняты документацией, предоставлением данных. Они - заказчики - должны контролировать ход выполняемых работ, они заинтересованы в этом. Кто будет отвечать, если через год отремонтированные дороги будут в плохом состоянии, начнут сыпаться и разрушаться? Неужели нельзя было проверить документацию в осенне-зимний период, когда дороги не строятся и специалисты ЖКХ сидят в кабинетах? - поинтересовался Азамат Мусилов. Сам Аслан Даубаев рассказал, что подрядная организация не только выполнила запланированные работы, но и перевыполнила их, отремонтировав участок, который не был включен в смету. – К сожалению, я оказался в авангарде неприятных событий. В сентября у нас был план освоения, нам пришло чуть больше денег, чем планировали. У нас было положительное заключение лаборатории, к дорогам вопросов не возникало, по ГОСТу проходило полностью. Ремонт дорог был выполнен полностью и своевременно. Согласно договору госзакупок, мы должны были перечислить аванс в конце мая, однако финансирование поступило в конце июля. Деньги мы перечислили вместе с актом выполненных работ. Если у меня будет стоять выбор: сделать в городе 20 км дорог или пожертвовать своей карьерой, то я пожертвую своей карьерой. Лучше я сделаю дороги, - заявил Аслан Даубаев. По итогам заседания совет по этике вынес решение рекомендовать дисциплинарное взыскание в отношении Аслана Даубаева в виде строго выговора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.