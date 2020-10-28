Наименьшим спросом пользуются юристы и экономисты. Семь улиц заасфальтируют в этом году в микрорайоне Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным аналитического сайта energyprom.kz, в третьем квартале этого года на электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 176 тысяч вакансий. Количество размещённых резюме достигло 123,1 тысячи, увеличившись по сравнению со вторым кварталом сразу на 20,2%. В целом в связи с введением карантина наблюдалось снижение спроса и предложения в июле, но после поэтапного ослабления карантинных мер в августе наметилась тенденция роста числа вакансий и резюме. Самые востребованные профессии в стране — дорожный рабочий (6,8 тысячи вакансий), охранник (4,9 тысячи вакансий), водитель автомобиля (4,3 тысячи вакансий), учитель начальных классов (3,3 тысячи вакансий) и медицинская сестра (2,9 тысячи вакансий). Самые дефицитные профессии в третьем квартале 2020 года — дорожный рабочий (количество вакансий превышает число резюме на 4,8 тысячи), охранник (на 3,2 тысячи), официант (на 1,5 тысячи), сварщик (на 1,5 тысячи) и водитель автомобиля (на 1,4 тысячи вакансий). В ТОП-10 дефицитных также вошли профессии слесаря-сантехника, учителя русского языка и литературы, монтажника, санитара и каменщика. Тем временем наиболее избыточные профессии в Казахстане — юрист (число резюме от соискателей превышает количество вакансий на 1,7 тысячи), экономист общего профиля (на 649 резюме), техник-программист (на 642 резюме), учитель физической культуры и спорта (на 617 резюме) и фельдшер (на 604 резюме). В ТОП-10 избыточных также вошли профессии специалиста по найму, техника-технолога, учителя казахского языка и литературы, финансиста и эколога. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.