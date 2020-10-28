Отмечается, что в настоящее время технический сбой в приложении устраняется. - 28 октября в приложении Kaspi.kz произошел технический сбой. В результате сбоя в приложении некорректно отображаются средства на счетах клиентов. К сожалению, оплата картами, снятия и пополнения в банкоматах, платежи и переводы также временно недоступны. Компания работает над тем, чтобы исправить все как можно быстрее, - отметили в банке. Кроме того, в соцсетях и мессенджерах появились фейковые рассылки о том, что это якобы кибератака. - Сообщаем, что никаких кибератак не было, деньги клиентов в сохранности и после устранения сбоя будут корректно отображаться в приложении, - добавили в банке. Утром 28 октября произошел сбой работы приложения Kaspi.kz. Банк принес извинения за временные неудобства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.