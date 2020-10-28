Серик Айдарбеков родился в 1975 году в городе Жанаозен Мангистауской области. Имеет высшее образование. В 1996 году окончил с отличием факультет экономики и социологии Казахского государственного университета им. аль-Фараби, по специальности – «Экономика и менеджмент». В 1998 году окончил магистратуру Казахского государственного университета им. аль-Фараби. В 1999 году окончил магистратуру Высшей школы им. Э. Маттея (г. Милан, Италия). В 2004 году нефтяной факультет Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева по специальности «горный инженер-нефтяник». Кандидат экономических наук. Серик Айдарбеков начал свою карьеру в Алматы в качестве ведущего специалиста Департамента инвестиционной политики Министерства нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан. В разные годы работал в качестве старшего аналитика департамента управления проектами ЗАО «НК «Казахойл», консультантом отдела промышленности и инфраструктуры Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан, в «Agip KCO», советника по развитию казахстанского содержания в проекте экспериментальной программы департамента по развитию казахстанского содержания в Гааге (Нидерланды), менеджера (руководителя отдела), директора по развитию бизнеса ТОО «Каспиан Энерджи Ресерч», генерального директора ТОО «ПауэрКомм», главного эксперта группы по управлению нефтегазовыми активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», советника Премьер-Министра, заведующего отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК, заместителя акима Атырауской области, акима города Атырау, государственного инспектора Администрации Президента РК, заместителя заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. До назначения первым заместителем акима Атырауской области Серик Айдарбеков работал руководителем аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Серик Айдарбеков, за трудовые достижения был награжден орденом «Курмет», свободно владеет английским и итальянскими языками.К слову, 10 сентября, первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге. Между тем адвокат заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева Игорь Вранчев на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост от имени своего подопечного. В своем обращении Нурлан Таубаев подробно описывает день задержания и просит население не верить слухам и домыслам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
БҚО-да 447 шақырым жол жөнделмек
Бұл үшін бюджеттен 110 миллиард теңге қаражат бөлінген.
Три быстрых праздничных завтрака на 8 Марта, которые легко приготовить дома
Даже простой завтрак может создать атмосферу праздника. Главное — внимание и желание порадовать близкого человека.
Более 12 млрд тенге потратят на берегоукрепительные работы и реконструкцию канала в ЗКО
В проектах подрядчиком выступает АО «Павлодарский речной порт».
Гороскоп на 7 марта 2026 года: кому повезёт в любви, а кому стоит заняться делами
Астрологи отмечают, что во второй половине дня возможны новые перспективы и интересные встречи, поэтому не стоит отказываться от приглашений...
Похищенный скот трижды перепродали в ЗКО
В Жангалинском районе украли семь голов скота.
Қазтест сынағы 14 наурызда өтеді
Қазақ тілі бойынша білім сынағының құны 7121 теңгені құрайды.
В Уральске ожидается снег: прогноз погоды на 7 марта
Синоптики отмечают, что завтра на большей части западного Казахстана сохранится неустойчивая погода — ожидаются осадки, усиление ветра, мест...
В Уральске массово нарушают правила продажи алкоголя
За два месяца в Уральске выявили 70 нарушений при продаже алкоголя в запрещённое время.
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 18%
Следующее плановое решение по базовой ставке Национальный банк объявит 24 апреля.