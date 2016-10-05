Фото из архива "МГ" 3 октября в Уральске начали кормить лиц без определенного места жительства. Уже который год этим занимается общественное объединение "Ак Отау". - На этот осенне-зимний период выделен 1 миллион 840 тысяч тенге. На эти деньги мы готовим горячее питание, покупаем хлеб, посуду и развозим по точкам. Кормить будем до 31 декабря нынешнего года. Потом снова власти будут проводить тендер. Один такой завтрак стоит около 200-250 тенге, - рассказала председатель ОО "Ак Отау" Алтынай ИСКАЛИЕВА. - - В 8 часов утра бомжи начинают выходить из ночлежки, и пока они не успевают разбрестись по городу, мы их кормим, дальше едем по остальным точкам, - говорит председатель общественного объединения. - Мы расклеили листовки в местах их частного пребывания о том, что начали обеспечивать их горячим питанием, указали время и места, где выдается горячий завтрак. Кормят их в основном вторыми блюдами с поджаркой - гречка, перловка, макароны и так далее. Кроме того, выдают чай и хлеб. Мест массового скопления бездомных в Уральске 7-8. Но пока мало кто знает, что акция по раздаче горячего питания уже началась, поэтому очередей за порцией еды нет. - Они друг от друга узнают и уже будут собираться утром, - говорит Алтынай ИСКАЛИЕВА. К слову, на 1 октября 2015 года в Уральске зарегистрировано порядка 230 лиц без определенного места жительства. Стоит отметить, что помимо горячих завтраков Алтына ИСКАЛИЕВА, ОО "Ак Отау" и отдел занятости и соцпрограмм города занимаются сбором одежды для людей без определенного места жительства. Как рассказала председатель ОО "Ак Отау" Алтынай ИСКАЛИЕВА, с 3 октября заработал буфет на колесах для бездомных. - С начала октября мы начали кормить бездомных. Теперь мы хотим помочь им с зимней одеждой и обувью. Нам необходима, в основном, мужская одежда размеров 44-50. Нужны куртки, свитера, шапки, варежки, обувь и шарфы, - сообщила Алтынай ИСКАЛИЕВА. Все желающие оказать помощь могут обратиться по телефонам: 8 705 142 95 54 и 8 702 19646 44. Стоит отметить, что с наступлением холодов люди без определенного места жительства занимают подвалы многоэтажек, заброшенные здания и теплотрассы. В связи с этим спасатели ДЧС ЗКО увеличили количество рейдов, для предотвращения пожаров.