Скриншот с видео В Жанаозене пятый день бастуют работники буровой компании. Забастовка началась 30 сентября. В настоящее время в ней участвуют около 2 000 работников ТОО "Бургылау" - подрядной организации "ОзенМунайГаз". По словам бастующих, основной причиной отказа выйти на работу является низкая заработная плата и гонения в адрес председателя профсоюзной организации. В настоящее время средняя зарплата бастующих составляет от 100 до 200 тысяч тенге. - У нас ввели единую систему труда, из-за которой наши тарифные ставки уменьшились. Сейчас мы требуем, чтобы их повысили. Кроме этого, два месяца назад мы выбрали председателя нашей профсоюзной организации - Сакена Бегалиева. Как положено, провели собрание, большим количеством голосов утвердили его кандидатуру. На том собрании присутствовало и руководство ТОО "Бургылау", юрист. А теперь в отношении нашего председателя начались гонения. В отношении него заведены два уголовных и четыре административных дела, сейчас он находится под домашним арестом. Мы требуем, чтобы в отношении него закрыли все дела и отпустили его, - говорит член профсоюзной организации ТОО "Бургылау" Иклас Исатаев. 4 октября в ТОО "Бургылау" прокомментировали сложившуюся на предприятии ситуацию. Досенбай Таушанов назначен на пост директора ТОО "Бургылау" месяц назад. Заявление от председателя профсоюза Бекгалиева с подписями 1 344 работников с требованиями поступило к нему 23 сентября. Работники выдвинули пять пунктов на рассмотрение. Во-первых, переход на единую систему оплаты труда (ЕСОТ) и выплата разницы между существующей системой и ЕСОТ за 2014, 2015 годы. Во-вторых, начисление бонусов за 2014, 2015, 2016 годы. В-третьих, они требуют выплатить зарплату как за восьмичасовой рабочий день, в то время как ТОО переходило на два месяца на четырехчасовой. Четвертым пунктом требований указано разъяснение по трудовым отпускам за 2015 год. И, наконец, пятым пунктом идет требование пересчитать заработную плату шоферам, в том числе и работающим на спецтехнике. Директор ТОО "Бургылау" Досенбай Таушанов сообщил, что требование перейти на ЕСОТ не может быть выполнено. -По этой системе работают только крупные нефтяные компании и их "дочки". Мы являемся простым ТОО, выполняем подрядные работы. Разница между ЕСОТ и нашей зарплатой всего 7-9 процентов. Более того, компания терпит убытки. За этот год мы остались в минусе на один миллиард тенге. Для того чтобы выплатить зарплату за ноябрь, мы взяли кредит, - говорит Таушанов. Тулеген Аджибаев, генеральный директор ТОО "Mhindustry", рассказал, что подрядная организация и так растягивает полученные объемы. Если раньше работали с ускорением и получали за это бонусы, то сейчас такого себе позволить не могут. С начала года они пробурили 151 одну скважину. На сегодняшний день осталось еще 15. После этого обещают дать еще 34 скважины. - У нас стоят незавершенные скважины, работа остановилась. Это может привести к ЧП, - заявил он. Руководители искренне удивлены требованиями работников. По их словам, до 2014 года зарплата у рабочих доходила до одного миллиона тенге. Сейчас средняя зарплата составляет 350-400 тысяч тенге. -"Озенмунайгаз" попросили сократить объем скважин и снизить заработную плату. Мы и так выплачиваем премию 25 процентов", - отметил Аджибаев. Переговоры между бастующими и руководством компании продолжаются.