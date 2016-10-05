Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, с 28 по 30 сентября в Уральске прошла акция «Нулевая терпимость к беспорядку и правонарушениям». За время проведения акции сотрудниками местной полицейской службы ДВД области выявлено 1877 административных правонарушений. Больше всего нарушений совершают водители авто. За время акции ПДД нарушили 627 водителей. - Было выявлено 274 факта распития алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде. Еще 149 случаев нарушения правил благоустройства и 145 нарушений ПДД пешеходами, - сообщили в полиции. Кроме того, полицейские штрафовали уральцев за нарушение запрета курения в отдельных общественных местах, правила выгула собак и кошек и мелкие хулиганства. Также стражами порядка были выявлены 25 несовершеннолетних, которые ночью находились вне дома без сопровождения взрослых, еще 4 подростков обнаружили в развлекательных заведениях.