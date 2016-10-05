Как часто вас посещала мысль: жаль, что у взрослых зубы не вырастают заново? Пожалуй, именно так мы думаем каждый раз, когда лишаемся зубов. Однако не спешите примерять оставшиеся от бабушки протезы. К счастью, современная стоматология порой умеет творить чудеса. Несмотря на то, что попытки вживления «искусственных зубов» предпринимались еще в древности, хороших результатов они не приносили. Но стоматологи не сдавались, и в 1965 году шведский ученый Branemark разработал конструкцию импланта из чистого титана. Именно этот имплант Бранемарка стал революционным изобретением, открывшим новую страницу в истории дентальной импланталогии. Что же представляет собой имплант? Импланты – это гениальное изобретение, позволяющее нам, как ящерицам, заново отрастить утраченную часть организма. Титановый винт, схожий по форме с зубным корнем, устанавливается на пустое место, оставшееся от зуба. Нередко бытует мнение, что титановый винт травмирует кость, но, как ни странно, оно абсолютно ошибочно. Дело в том, что, потеряв зуб, мы перестаем давать нагрузку жеванием в этой части челюсти. В итоге кость начинает убывать. При отсутствующем нижнем, к примеру, верхний зуб начинает провисать вниз, а нижние соседи попросту сползают в эту яму. Все это медленно, но верно ведет к нарушению жевательных функций и даже деформации лица. Гармония, изначально заложенная в нашем организме, нарушается. Что и говорить, бесследно это не проходит ни для других зубов, берущих на себя дополнительную нагрузку, ни для органов пищеварения, с трудом справляющихся с плохо пережеванной пищей. Кстати, проверено, что титан, служащий основой для имплантов, безопасный материал, который наше тело не отвергает. Такой металл просто находка для аллергиков, ведь он абсолютно нейтрален к тканям человека. Именно его широко применяют при замене костей рук, ног и суставов. Любопытно, что свое название титан получил за удивительную легкость и прочность одновременно. Его прочность настолько велика, что в составе сплавов он применяется даже в ракетостроении и изготовлении бронежилетов. Но, пожалуй, самое восхитительное свойство этого металла в том, что он имеет способность сращиваться с костью. Как бы невероятно это ни звучало, но после установки импланта костная ткань постепенно нарастает и заполняет собой все образовавшееся пространство, обволакивая титановый винт и делая его естественной частью организма на десятки лет. В итоге вы имеете не просто коронку, которую видно при разговоре, а еще и корень – надежную опору, помогающую зубу выполнять все свои функции.
 Итак, в каких случаях имплантация станет для вас спасением: - если отсутствует один или несколько зубов. При установке импланта соседние зубы абсолютно никак не травмируются. Их не обтачивают, коронка крепится на сам имплант, «соседи» при этом остаются совершенно нетронутыми и здоровыми; - для надежной фиксации мостов, протезов. Один из революционных способов восстановления полностью отсутствующих зубов называется «Все на четырех». В этом случае достаточно установить лишь по 2 импланта на каждую челюсть и уже на них крепить мосты с коронками. Согласитесь, сомнительное удовольствие выронить челюсть во время публичного выступления? В этом же случае все вставные зубы прочно держатся на имплантах, исключая выпадение и не травмируя при этом десны; - ну и, конечно, имплантация – просто спасение при потере передних зубов, что нередко случается во время травм лица. Этот секрет всегда будет только между вами и вашим стоматологом.
Как происходит имплантация? На первом этапе проводится диагностика и составляется план лечения. 1 Второй этап – это сама имплантация. Процедура установки импланта занимает 45 минут и проводится под местной анестезией. Пока имплант приживается, а это от 3 до 6 месяцев, врач установит вам временную коронку, которую позже заменит на постоянную. Для скорейшего заживления места имплантации, хирург использует плазмотерапию, помогающую тканям быстрее восстанавливаться. 2 На третьем этапе на имплант, который теперь заменяет вам корень зуба, крепится абатмент – специальный элемент, на который и будет одеваться коронка. 3 И, наконец, четвертый этап – установка коронки. С этого момента ваши новые зубы – прочные и красивые – полностью готовы к работе. 4 Почему имплантацию лучше доверить профессионалам «Dent-Lux»? Наши хирурги обучались импланталогии в лучших стоматологических центрах Израиля, России и Европы. Импланты, установленные в Dent-Lux, приживаются в 97% случаев (в мировой практике 95-97%). Нашими врачами установлено более 15 000 имплантов. Мы гарантируем своим пациентам 100% стерильность операции. Айсалкын Султанбаева дента люкс
