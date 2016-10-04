Ждём вас по адресу: микрорайон Женис 3, ТРЦ ASIA MALL, 2 этаж.

Бутик модной молодежной одежды DIVERSE удобно расположен на втором этаже одного из крупнейших торгово-развлекательных центров города ASIA MALL.– Мы предлагаем стильную одежду для активных людей, которые ценят комфорт и качество, - говорит владелица модного бутика. – У нас вы сможете приобрести одежду как для офиса, так и для повседневной жизни.Создать неповторимый стиль деловой женщины вам помогут наши продавцы-консультанты, подобрав к понравившемуся наряду все необходимые аксессуары от сумки до ремешка, а также удобную и качественную осеннюю обувь.Для тех, кто ведет активный образ жизни, в магазине представлена широкая линейка спортивной одежды: топы, костюмы, джинсы, жилеты, облегченные и утепленные куртки и многое другое. Размеры от самых маленьких - XS до больших - 2XX.В DIVERSE мужчины тоже не останутся без внимания. Стильные, куртки, жилетки, свингеры, топы и удобная обувь в спортивном стиле порадует даже самых искушенных представителей сильного пола.Магазин молодежной одежды DIVERSE - это не только модная, удобная одежда, но и возможность сэкономить.Этой осенью покупателей модного бутика DIVERSE ожидает грандиозная осенняя акция скидок на коллекцию «осень-зима» - от 20 до 50% Цены рассчитаны на любого покупателя, например, обувь - от 4500 тенге, джинсы женские - от 8500 тенге, осенние куртки - от 14700 тенге. Для постоянных клиентов предоставляется дисконтная карта и другие приятные подарки.Хотите быть самыми яркими этой осенью? Приходите к нам за покупками. Мы будем рады помочь выбрать комфортную и стильную одежду.На правах рекламы.