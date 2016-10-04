Иллюстративное фото из архива "МГ" В авиакомпании "Эйр Астана" сообщили, что самолет из Уральска в Астану должен был вылететь утром, однако из-за того, что воздушное судно сбило птицу, рейс задержали. - Сейчас пассажиры уже улетели, но им пришлось ждать более шести часов в аэропорту, - пояснили в авиакомпании.