Белый паспорт – это временный документ для разового въезда в Молдову.

22 года. Она родилась и росла в Молдавии, но в 2003 году ее мама оставила их с братом у бабушки в одном из сел Зеленовского района. Потом бабушка умерла, а мама так и не появилась, и детей сдали в детский дом. - Из документов у нас были лишь свидетельства о рождении. Когда нас выпустили из детского дома, выяснилось, что у брата есть удостоверение личности, а мне его не сделали, - рассказала Надежда. Выяснить почему за 10 лет в детском доме девушке так и не сделали документ, удостоверяющий личность, Надежде не удалось. - Я уже несколько лет хожу по инстанциям, по детским домам. Была в миграционной полиции. Там хотят мне помочь, но не могут, потому что я уже совершеннолетняя. Говорят, что сотрудники детского дома должны были сделать мне документы, пока я была маленькая. Так было бы проще - требовалось лишь послать запрос в Молдавию. Сейчас я должна лично поехать в Молдавию и отказаться от гражданства. А как это сделать, если у меня нет удостоверения личности? - говорит девушка. Совсем недавно Надежде удалось через тетю получить "белый паспорт" в Москве. Но он действителен всего два месяца, то есть до 20 ноября. Теперь проблемой остается отсутствие средств на проезд. - Я узнавала, сколько стоят билеты. Выходит, что только на проезд в один конец мне нужно порядка 80 тысяч тенге. Всего около 350-400 тысяч тенге. У меня таких денег нет. В детском доме мне пообещали помочь, найти спонсоров, но пока никакого результата нет. А времени остается все меньше, - сетует Надежда. Между тем, из-за отсутствия удостоверения личности у Надежды без свидетельства о рождении остается и ее 2-летний сын Богдан. - Я никак его не могу оформить, потому что в свидетельстве должна быть мама, а у меня нет документа. На папу его не записывают. Так сын тоже остается без документа. К тому же я не стою в очереди на жилье, как выпускница детского дома, - говорит девушка. Между тем, в доме юношества "Шанырак" нас уверили, что о проблеме знают, но решения ее пока нет. - Видите ли, она находилась сначала в одном детском доме, потом в другом, но ни там, ни там, никто не сделал ей документы, хотя должны были. Ее брату удостоверение личности сделали, по-моему мнению из-за того, что у него был перевод свидетельства о рождении на русский язык, а у Надежды только на молдавском языке. Надежда к нам приходила. О проблеме мы знаем. Сейчас решением остается ее поездка в Молдавию и отказ от гражданства. Но нужны деньги. Мы обещали помочь, написали письма с просьбой о помощи в коммерческие банки, но помощи пока нет. Я записался на прием к акиму города, надеюсь он поможет. Мы направили ее в газету, надеемся, что люди помогут собрать нужную сумму, - рассказал директор "Шанырака" Умирбай КАЛЫМБЕТОВ. Так как у девушки нет паспорта, счет открыт на подругу Надежды ГРИГОРИЦА: Кораблева Ирина Николаевна уд.личности РК № 040622740 Выдано МВД РК 11.01.2016 г. ИИН: 910103450934 Реквизиты текущего счета: АО Kaspi Bank БИК (IBAN): CASPKZKA Счет: KZ49722R000124140677 Номер телефона Надежды: +77018498407 (QIWI) +77779795887 (QIWI)