Дело рассматривается в специализированном межрайонном уголовном суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жителя ЗКО посадили на четыре года за пьяное ДТП Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областного суда, сегодня, 19 мая, в специализированном межрайонном уголовном суде начались судебные разбирательства по факту развращения 11-летней девочки. Процесс проходит в онлайн-режиме. Дело рассматривается под председательством судьи Бакыта Ермаханова. На скамье подсудимых 38-летний отчим девочки. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней". Напомним, в июле 2019 года в редакцию "МГ" обратилась жительница Теректинского района ЗКО. Женщина рассказала, что сожитель ее племянницы на протяжении длительного времени развращал 11-летнюю падчерицу. О происходящем она узнала от самой девочки и сразу же написала заявление в полицию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.