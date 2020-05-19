Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, 16 и 17 мая на территории областного центра сотрудниками отделения ювенальной полиции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Дети в ночном городе». - В результате было задержано 24 несовершеннолетних, которые находились в ночное время суток на улице, без сопровождения законных представителей. Все родители данных подростков были привлечены к административной ответственности по статье 442 КоАП РК "Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей", - пояснили в управлении полиции Уральска.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.