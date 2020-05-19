По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +17 градусов, ночью +7. В Атырау также будет пасмурно, днем +19 градусов, ночью +11. 22 градуса тепла ожидается днем в Актау. Ночью термометры покажут 17 градусов тепла. В Актобе синоптики прогнозируют пасмурную погоду, днем +17 градусов, ночью +6. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.