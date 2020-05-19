В магазине «Домашние куры» представлен разнообразный ассортимент сырокопченых колбасных изделий: «Краковская», «Полтавская», «Одесская», «Мясной орех», казы из курицы, ливерная, куриная с сыром, сосиски, сардельки и другие виды колбас.Также можно побаловать себя мясными деликатесами, такими как заливное, зельц, холодец и копчености.Если запланировали пикник, и вам хочется угостить домочадцев и друзей вкуснейшим жареным мясом, здесь вам предложат замаринованное ароматное мясо для шашлыка (баранина, свинина и курица). Также вы можете купить к любимому блюду традиционные соусы, квашеную капусту, маринованные огурцы с помидорами и аппетитное корейское блюдо «Хе из рыбы».Кроме того, вы можете купить или заказать с пылу с жару румяные и очень вкусные куры гриль.Курица – один из самых излюбленных и бюджетных продуктов для приготовления традиционных семейных блюд. Загляните в магазин «Домашние куры». Здесь вы найдете различные тушки кур, грудки, ножки, крылышки, субпродукты, куриный фарш или смешанный – из говядины и курицы, а также пельмени.Помимо этого, в магазине « Домашние куры» реализуют яйца и различную кисломолочную продукцию: молоко, айран, сметану, творог, курт, сливочное масло.- В основном мы реализуем мясную и колбасную продукцию от предприятий нашей области и кисломолочные продукты от сельских жителей, а также у нас можно купить охлажденных кур от российского производителя (Мордовия). Все у нас только свежее и натуральное, цены приемлемые, - рассказал владелец магазина Эдуард. – Также мы оказываем услуги по заказу и доставке продуктов на дом.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.