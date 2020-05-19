Здесь горожане могут купить разнообразную продукцию от местных производителей и частников. Свежие мясные и кисломолочные продукты предлагает магазин «Домашние куры» В магазине «Домашние куры» представлен разнообразный ассортимент сырокопченых колбасных изделий: «Краковская», «Полтавская», «Одесская», «Мясной орех», казы из курицы, ливерная, куриная с сыром, сосиски, сардельки и другие виды колбас. Свежие мясные и кисломолочные продукты предлагает магазин «Домашние куры» Также можно побаловать себя мясными деликатесами, такими как заливное, зельц, холодец и копчености. Свежие мясные и кисломолочные продукты предлагает магазин «Домашние куры» Если запланировали пикник, и вам хочется угостить домочадцев и друзей вкуснейшим жареным мясом, здесь вам предложат замаринованное ароматное мясо для шашлыка (баранина, свинина и курица). Также вы можете купить к любимому блюду традиционные соусы, квашеную капусту, маринованные огурцы с помидорами и аппетитное корейское блюдо «Хе из рыбы». Свежие мясные и кисломолочные продукты предлагает магазин «Домашние куры» Кроме того, вы можете купить или заказать с пылу с жару румяные и очень вкусные куры гриль. Свежие мясные и кисломолочные продукты предлагает магазин «Домашние куры» Курица – один из самых излюбленных и бюджетных продуктов для приготовления традиционных семейных блюд. Загляните в магазин «Домашние куры». Здесь вы найдете различные тушки кур, грудки, ножки, крылышки, субпродукты, куриный фарш или смешанный – из говядины и курицы, а также пельмени. Свежие мясные и кисломолочные продукты предлагает магазин «Домашние куры» Помимо этого, в магазине « Домашние куры» реализуют яйца и различную кисломолочную продукцию: молоко, айран, сметану, творог, курт, сливочное масло. Свежие мясные и кисломолочные продукты предлагает магазин «Домашние куры» - В основном мы реализуем мясную и колбасную продукцию от предприятий нашей области и кисломолочные продукты от сельских жителей, а также у нас можно купить охлажденных кур от российского производителя (Мордовия). Все у нас только свежее и натуральное, цены приемлемые, - рассказал владелец магазина Эдуард. – Также мы оказываем услуги по заказу и доставке продуктов на дом. Мы находимся по адресу: ул. Т. Масина, 16/3 (р-н СОШ№3). Тел.: +7 708 654 11 66 Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.