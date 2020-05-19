Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе суда №2 г. Атырау сообщили, что 10 марта полицейские привезли в городское управление полиции 52-летнего мужчину. Он был задержан по ст. 73 КоАП РК «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений». Он был помещен в камеру.

Полицейский Бекжанов, согласно своим обязанностям, должен был круглосуточно находиться внутри спецпомещения, чтобы смотреть за порядком. Однако он ушел обедать, в это время задержанный повесился.

17 апреля приговором суда Бекжанов был признан виновным по ч. 2 ст. 371 УК РК «Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия». Ему назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы.