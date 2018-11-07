Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, по уральской ТЭЦ было очень много проблем с долгами. Это и долги перед газовиками, и долги населения за тепло на сумму почти 500 млн тенге. - В прошлом году ТЭЦ была должна АО "КазТрансГаз Аймак" свыше 1,5 млрд тенге. На начало отопительного сезона мы этот долг снизили до 250 млн тенге. Есть еще над чем поработать. Сейчас мы планируем модернизировать сам ТЭЦ. Японская установка после введения в эксплуатацию ни разу не ремонтировалась. Это очень плохо. Поэтому мы в данный момент все запчасти с Японии уже получили. Весной приступим к модернизации, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. Вместе с тем, аким области отметил, что на эти работы будут выделяться средства из бюджета либо по проекту государственно-частного партнерства с привлечением инвесторов. - Можно даже построить новую турбинную установку. Это будет совершенно новая установка, которая обезопасит отопительный сезон. Ведь каждый отопительный сезон для нас очень важен, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. Напомним, ранее аким Уральска Мурат Мукаев обратился к уральцам с просьбой вовремя оплачивать коммунальные услуги. - Создание тепла и уюта в каждой семье в зимнем сезоне 2018-2019 года должна быть единой целью всех жителей города. В этом направлении городской акимат и коммунальные учреждения города ощущают ответственность, взаимосвязанно работают с жителями. Всем известно, что в связи с несвоевременной оплатой коммунальных услуг были случаи отключения горячей воды. Это очень актуальная проблема. Особенно важно непрерывно обеспечить жителей города теплом, водой, электричеством и газом, - обратился Мурат Мукаев. - В связи с этим обращаясь ко всем жителям города прошу вовремя оплачивать коммунальные услуги. Стоит отметить, что последние три года Уральская ТЭЦ останавливалась несколько раз. Причина - приостановка подачи газа АО "КазТрансГаз Аймак". Долги АО "Жайыктепло энерго" перед газовиками доходила до миллиарда тенге. Руководство "ЖТЭ" неоднократно заявляло, что население не оплачивает за потребляемое тепло и подогрев воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.