Местные жители выступили против строительства многоэтажек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске приостановили строительство многоэтажных домов в районе Перевалочной рощи Жители Переволочно-Набережной улицы рассказали, что в вблизи Переволочной рощи началось строительство нового микрорайона. По словам горожан, раньше здесь находился кожевенный завод имени Землячки и все химикаты сливались на землю. Люди обеспокоены тем, что на загрязненном месте после завершения стройки будут играть дети. Позже на место строительство прибыл руководитель департамента экологии ЗКО. - Предварительные результаты анализа почвы готовы, но для полной картины необходимо собрать данные с самой территории, и потребуется время, - рассказал Ербол Куанов. На сегодняшний день строительство домов временно приостановлено, пока проводится проверка. Стоит отметить, что аким Уральска Абат Шыныбеков еще в декабре 2019 года на встрече в приёмной партии «Нур Отан» пообещал, что Переволочная роща обязательно будет сохранена для города.