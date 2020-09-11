Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", с 14сентября будут проводиться профилактические работы для подготовки к отопительному сезона. – В связи с этим в котельной «Жана Орда №2» будет прекращена подача горячего водоснабжения жилых домов по адресам: мкрн Астана, 14, 15, 45; мкрн Жана Орда, 7, 9, 10/1, 21, 22, 25. Кроме этого, без горячей воды останутся СОШ №46, филиал «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления», а также Дом Творчества имени К.Мырзалиева, - сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго". Профилактические работы планируют провести до 18 сентября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.