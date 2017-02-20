понедельник – п. Деркул, ул. Вершигора, ул. Белинского вторник – п..Деркул, ул. Трудовая среда - 6 мкр, район дома № 70 четверг – ул. Алмазова, район дома № 58 пятница – ул. Жангир хана, район магазина «Жазира» суббота – ул. Гагарина, район остановки «Детсад».

А также приглашаем в магазин «Шанс» по адресу: пр. Абулхаир хана, 2/11 (в магазине действует скидка для пенсионеров). Телефоны для справок: 21-21-27, 21-19-91.

Вот уже много лет ТОО «Шанс» зарекомендовало себя на рынке ЗКО как одна из ведущих компаний, реализующая продукты питания и хозяйственные товары.Предприятие известно огромным ассортиментом товаров и большими поставками в магазины Уральска и ЗКО. Вся реализуемая продукция сертифицирована и сопровождается необходимым пакетом документов.Также пользуется популярностью магазин компании, расположенный при оптовой базе ТОО «Шанс» по адресу: пр. Абулхаир хана, 2/11. Здесь можно приобрести товары по ценам ниже рыночных, а пенсионерам отпуск товара производится по специальным ценам.- Пенсия у меня небольшая, и чтобы купить все, что нужно, денег не хватает. А здесь мне нравится отовариваться, потому что продукты я могу купить подешевле. Все здесь свежее, продавцы обходительные, всегда посоветуют. Да еще и нам, пенсионерам, цену снижают. Молодцы! – рассказала пенсионерка Бакыт КУЗБАКОВА.Но в холода многим жителям, живущим в других районах города, не говоря уже о поселках, трудно добираться в магазин. Нужно еще учесть и то, что в основном, жители закупаются с запасом на месяц, а то и квартал.- По многочисленным просьбам населения наша компания организовала выездную торговлю по районам города, ближайшим поселкам и в районные центры области. С машин мы реализуем товары повседневного спроса: муку, сахар, растительное масло, крупы, макаронные изделия, чай, бытовую химию и другие товары, - говорит начальник торгового отдела Мереке САХИПОВ.По словам жителей поселка Деркул, для них стало удобно покупать продукты и многое другое в своем районе. Не нужно специально ездить в город и возвращаться с тяжелыми сумками.Торговые машины ТОО «Шанс» выезжают каждый день в определенную точку города и работают с 9 до 13 часов дня. Вы можете сделать покупки по следующим дням и адресам:На правах рекламы.