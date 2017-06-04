Эстафета "Мой флаг" стартовала от надписи "Орал" на трассе Уральск-Атырау. Оттуда байкеры колонной везли флаг до станции "Динамо", где передали государственный символ байдарочникам. 8 байдарок и один катер, на котором был установлен флаг, плыли до парка культуры и отдыха, а затем передали эстафету марафонщикам. После флаг был передан велогонщикам, которые доставили его на новую площадь. - Кроме эстафеты, сегодня проходит флешмоб, в котором приняли участие 500 человек - это участники общественных объединений и студенты. Это мероприятие мы проводим для того, чтобы привлечь внимание молодежи и воспитать в них патриотизм, - отметил руководитель общественного объединения Арман ОКШЕБАЕВ. В разных уголках нашей страны сегодня и завтра, 3, 4 июня, будут проводиться различные мероприятия, посвященные празднованию 25-летия Государственных символов Республики Казахстан. Этот важный для казахстанцев праздник широкомасштабными мероприятиями отметят и уральцы. Уже сегодня утром час назад стартовала эстафета «Мой Флаг!», которая взяла свое начало с надписи «Орал» на трассе Атырау-Уральск. Отсюда представители мотоклубов выехали колонной с развевающимся государственным флагом, установленным на мотоцикле. Так они проехали до стадиона "Динамо", где передали эстафету байдарочникам. - Мы решили поддержать акцию, так как хотим привлечь внимание молодежи! Каждый из нас должен уважать госсимволы РК и Независимость, - отметил мотогонщик Максим Дмитрук. 8 байдарок и 1 катер, на котором был установлен госфлаг, полученный в ходе эстафеты из рук мотогонщиков, тронулись до городского парка культуры и отдыха. Здесь байдарочники передали эстафету марафонщикам во главе которых был спортсмен, чемпион мира Ерболат Байбатыров, а те в свою очередь - велосипедистам, которые привезли Флаг до новой площади на 6 микрорайоне. Как отметили организаторы патриотической эстафеты, целью данной акции является формирование казахстанского патриотизма, популиризация государственных символов, укрепление единства нации. Основная задача акции популиризация образа «казахстанца-патриота», уважающего и ценящего государственные символы Республики Казахстан, как неотъемлемые атрибуты суверенитета и государственности. Праздничные мероприятия, посвященные 25-летию государственных символов РК, продолжатся и завтра. Как отметили организаторы акции, общественные места города посетит агитационный автобус с поздравлением жителей с юбилейной датой государственных символов нашей страны. Также, в честь празднования даты пройдет молодежная концертная программа с участием известных творческих лиц нашей области, в парке города пройдут показательные выступления по уличному виду спорта "Street Workout ".