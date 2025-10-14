В Уральске скамейки за 333 тысячи тенге заменили на новые спустя два года

В 2023 году по улице Д.Нурпеисовой, именуемой в народе «арбатом», установили новые лавочки. Тогда 15 скамеек обошлись бюджету в 5 миллионов тенге, по 333 тысяч тенге каждая.

Аналогичные лавочки появились и вдоль улицы С.Датова. Спустя чуть меньше двух лет они оказались на арбате ненужными.

Оказалось, что ремонтные работы по улице Нурпеисовой предусматривают и замену лавочек. По данным пресс-службы акима Уральска, в рамках текущего ремонта установлены 16 новых лавочек.

Что касается старых лавочек, то их установили в скверах и парках на территории города, таких как сквер в 4 микрорайоне и в посёлке Деркул. Подрядчиком является ТОО KazTradeDevelopment. Текущий ремонт по улице Нурпеисова обошёлся в 165 миллионов тенге и предусматривает полную замену брусчатки, установку освещения, лавочек и урн.