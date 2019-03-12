Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что это вынужденная мера. - Уважаемые уральцы! В связи с обильным выпадением осадков и резким таянием снега в г.Уральск канализационные насосные станции ТОО "Батыс су арнасы" не успевают откачивать сточные воды поступающие в канализационные сети. В целях уменьшения количества сбрасываемых сточных вод по городу Уральск 12 марта 2019 года с 19.00 будет снижено давление воды в водопроводных сетях. Просим запастись необходимым объемом питьевой воды. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы".